New York

Aos 21 anos, Vivian desfilou em Manhattan e recentemente atuou como drag queen em Los Angeles

Vivian Jenna Wilson, filha trans do empresário Elon Musk, estreou como modelo durante a New York Fashion Week em Manhattan, Nova York, na sexta-feira (12).

A apresentação foi da marca Alexis Bittar, intitulada “Miss Estados Unidos 1991”, e Vivian representou Miss Carolina do Sul.

Look do desfile

A jovem vestiu um vestido vermelho cintilante de mangas curtas, complementado por brincos grandes e dourados, bracelete prateado e uma clutch.

Recentemente, Vivian também fez sua estreia como drag queen em Los Angeles. Na boate The Bellwether, ela se apresentou ao som da música “Wasted Love”, do artista JJ, usando um traje justo preto, parecido com couro ou vinil, e uma peruca loiro platinado, lisa e longa.

Relação com Elon Musk

Vivian não mantém uma boa relação com o pai. Aos 18 anos, em 2022, entrou com pedido em tribunal de Los Angeles para alterar legalmente seu nome para Vivian Jenna Wilson, adotando o sobrenome da mãe, Justine, ex-mulher de Musk. O casal teve cinco filhos juntos.

O bilionário já foi criticado por declarações sobre identidade de gênero no Twitter. Em dezembro de 2020, Musk postou, depois excluiu, uma mensagem que dizia:

“Quando você coloca ele/dele em sua biografia”, junto a um desenho polêmico.

Em resposta às críticas, Musk afirmou:

“Eu absolutamente apoio trans, mas todos esses pronomes são um pesadelo estético.”

Ele também destacou que a Tesla mantém uma classificação de 100% na Campanha de Direitos Humanos como um dos “Melhores lugares para trabalhar para a igualdade LGBTQ+”.

*Com informações da CNN

