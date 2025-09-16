A influenciadora digital Patixa Teló, conhecida como a Rainha do Amazonas, marcou presença nos estúdios da Rede Globo nesta segunda-feira (15) para participar do programa Estrela da Casa.
Durante a visita, Patixa encontrou os atores Cauã Reymond e Ricardo Teodoro, intérpretes de César e Olavinho na novela Vale Tudo. O momento foi registrado em vídeo e publicado no perfil oficial da Globo nas redes sociais.
Na legenda da publicação, a emissora destacou que Patixa foi convidada como participação especial no programa, reforçando o reconhecimento nacional da influenciadora amazonense.
Leia mais:
VÍDEO: Patixa ‘incorpora pomba-gira’ durante discussão no Rancho de Carlinhos Maia