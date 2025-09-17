Tóquio

Pedro Henrique lançou 79,35m em sua melhor tentativa, mas ficou fora do grupo dos 12 finalistas; lesões recentes afetaram sua preparação.

O amazonense Pedro Henrique Nunes encerrou sua participação no Mundial de Atletismo nesta quarta-feira (17), no Estádio Nacional de Tóquio. Representando o Brasil no lançamento do dardo, o atleta não se classificou para a grande final.

Na fase de qualificação A, Pedro queimou o primeiro lançamento, alcançou 74,11 metros no segundo e melhorou na última tentativa, com 79,35 metros — marca insuficiente para avançar.

Após a eliminação, Pedro avaliou seu desempenho:

“Não foi uma prova fácil. Demorei a me encontrar. Queimei o primeiro lançamento, passei a minha marca no segundo e, quando consegui reagir no último, já era tarde demais”, explicou.

Ele também refletiu sobre as dificuldades enfrentadas desde os Jogos Olímpicos:

“Tem sido um ano difícil, com várias lesões depois da Olimpíada. Mas não vou baixar a cabeça. Sei que todo mundo compete em igualdade e, infelizmente, hoje não foi minha melhor fase. Agora é voltar para casa e me preparar 100% para a temporada de 2026”, afirmou o atleta.

Apenas os 12 melhores colocados — ou os que atingiram o índice de 84,50 metros — avançaram para a final, marcada para esta quinta-feira (18).

