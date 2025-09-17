Educação

Candidatos têm até as 17h desta quarta-feira (17) para se inscrever exclusivamente pela internet

Termina às 17h desta quarta-feira (17) o prazo de inscrição para a 3ª Etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), válida para ingresso em 2026. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, conforme o Edital nº 12/2025 – GR.

Nesta etapa, a Ufam oferece 2.386 vagas em 123 cursos de graduação, distribuídas entre os campi de Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. A Comissão Permanente de Concursos (Compec) orienta que os candidatos acompanhem todas as atualizações pela página oficial do PSC.

📌 Quem pode se inscrever?

A inscrição está restrita aos estudantes que estão cursando a 3ª série do ensino médio em 2025 e que participaram das 1ª e 2ª etapas do PSC – Projeto 2026, mesmo que não tenham feito as provas. Basta ter se inscrito corretamente nas fases anteriores.

Todos os candidatos devem se inscrever, independentemente de serem isentos ou não da taxa de inscrição. Quem tiver a solicitação de isenção indeferida deve efetuar o pagamento até o prazo final, 17 de outubro, para garantir a validação da inscrição.

🎯 Como as vagas estão distribuídas?

Das 2.386 vagas:

1.903 são para o campus de Manaus

são para o campus de 483 são divididas entre os institutos localizados no interior: Instituto de Natureza e Cultura (Benjamin Constant) Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (Humaitá) Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Parintins)

são divididas entre os institutos localizados no interior:

O edital detalha todas as categorias de concorrência: Ampla Concorrência, além de 10 categorias de ações afirmativas, incluindo cotas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência, com critérios que podem considerar também a renda familiar.

📝 Provas serão aplicadas em novembro

Os candidatos poderão acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) a partir de 17 de novembro de 2025. A prova da 3ª Etapa está marcada para o dia 30 de novembro de 2025, com aplicação em 15 municípios do Amazonas, incluindo Manaus, Parintins, Tefé, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira.

Para fazer a prova, o candidato deve levar:

Caneta esferográfica preta de material transparente

Documento de identidade oficial com foto

(ou boletim de ocorrência, se tiver perdido o documento, emitido a partir de 30/09/2025)

O gabarito preliminar será divulgado no próprio dia da prova, e os recursos poderão ser enviados entre 1º e 2 de dezembro. O gabarito definitivo sai em 15 de dezembro, e o resultado final estará disponível em 13 de janeiro de 2026.

📲 Acompanhe tudo on-line

Todas as informações, editais, comunicados e resultados estão disponíveis na página oficial da Compec, responsável pela organização do PSC. Acompanhar essas atualizações é essencial para não perder prazos importantes.

