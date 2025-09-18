Revitalização

Semulsp revitaliza áreas degradadas com pneus reciclados e ações de educação ambiental, mudando a paisagem da cidade.

A Prefeitura de Manaus tem mudado a paisagem e o comportamento da cidade ao transformar antigos pontos de descarte irregular em jardins urbanos coloridos e sustentáveis. A ação faz parte das estratégias de educação ambiental da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), e utiliza materiais reaproveitáveis , como pneus descartados irregularmente, para revitalizar áreas antes degradadas e promover uma nova cultura de cuidado com os espaços públicos.

Locais que por anos foram marcados por entulho e lixo acumulado, como as ruas Bem Bom (Colônia Terra Nova 2), Oscar Borel (Compensa), Vanda Maria (Santa Etelvina), Suriname (Planalto), Barreirinha (São José), Harém (Piorini), Duque de Caxias (Praça 14), rua 8 (Vila Marinho) e Hidra (Santo Agostinho), avenida Dom Pedro (Alvorada), hoje, abrigam canteiros floridos, pneus pintados, plantas ornamentais e placas educativas, criados pelas equipes da Semulsp Ambiental, com o apoio dos próprios moradores.

“Antes, era só lixo, mau cheiro e risco de doenças. Hoje, é o lugar mais bonito da rua”, disse a comerciante Maria das Graças Oliveira, 54 anos, moradora da Oscar Borel, no bairro Compensa.

Para o estudante Lucas Nascimento, 17, do bairro Planalto, o novo jardim, na rua Suriname, mudou a rotina do bairro. “Agora, todo mundo respeita o espaço. Ninguém joga mais lixo aqui. Ficou lindo”, avaliou.

Já o aposentado José Raimundo Silva, 76, da rua Vanda Maria, em Santa Etelvina, afirma que a mudança trouxe qualidade de vida. “Era rato, mosquito e sujeira. Com o trabalho, são flores, borboletas e crianças brincando. A rua renasceu”, comentou.

Para o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o trabalho vai além do paisagismo. “Não estamos apenas recolhendo lixo, estamos mudando mentalidades. Esses jardins são símbolos de cuidado e pertencimento, mostrando que a cidade fica mais bonita e saudável quando cada um faz a sua parte”, ressaltou.

Sabá destaca que novos pontos já estão sendo mapeados para receber a mesma intervenção, integrando as ações permanentes de educação ambiental e combate ao descarte irregular.

Educação ambiental

O coordenador da Semulsp Ambiental, Luiz Paz, destaca que o objetivo é aliar estética e conscientização. “Esses jardins mostram que o lixo, quando descartado de forma errada, prejudica a cidade, mas, quando tratado com responsabilidade, pode ser transformado em beleza e vida. A comunidade passa a cuidar do espaço e a mudança se torna permanente”, destacou.

As estruturas dos jardins são feitas com pneus recolhidos de forma irregular e materiais reaproveitáveis , evitando criadouros do mosquito da dengue e reduzindo o volume enviado aos aterros.

Além de revitalizar áreas degradadas, a iniciativa da Semulsp reduz a reincidência de pontos viciados de lixo, melhora a paisagem urbana e fortalece os laços entre o poder público e a comunidade. Moradores passam a atuar como guardiões dos espaços, impedindo novos descartes e garantindo a preservação do ambiente transformado.

Leia mais:

Responsável por pá-carregadeira é autuado por descarte irregular de resíduos em Iranduba