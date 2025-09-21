clássico

Times se enfrentam no Maracanã pela 24ª rodada

Publicado em 21 de setembro de 2025

Por Em Tempo*

Flamengo e Vasco protagonizam confronto clássico neste domingo (21), em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Jogando em casa, o Flamengo lidera a tabela com 15 vitórias em 23 partidas disputadas. Na rodada anterior, o Rubro-Negro venceu o Juventude por 2 a 0.

O Vasco ocupa a 15ª colocação no campeonato, acumulando 11 derrotas em 22 jogos. Na última partida, o Cruzmaltino empatou com o Ceará por 2 a 2.

Onde assistir Flamengo x Vasco

O clássico terá transmissão ao vivo na TV Globo (aberta) e no Premiere (pay-per-view).

