Registrado

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens armados assaltaram um estabelecimento comercial nesta segunda-feira (22), no Conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

As imagens mostram os suspeitos chegando ao local como se fossem clientes. Eles pedem duas bebidas à atendente, que realiza o atendimento normalmente e coloca os produtos em uma sacola.

Na sequência, a dupla anuncia o assalto, rende a funcionária com uma arma e leva, além das bebidas, dinheiro e objetos do caixa. Eles fugiram do local em uma motocicleta.

As imagens devem ajudar a polícia nas investigações.

VÍDEO

