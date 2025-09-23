Viralizou

Influenciadora confirma ligação para Neymar e vira alvo de críticas de Bruna Biancardi nas redes sociais

A relação próxima entre Virginia Fonseca e Neymar Jr. voltou a repercutir nas redes sociais após a exibição dos bastidores do programa Sabadou, no último sábado (20). As imagens mostraram que os dois costumam conversar com frequência, reacendendo a polêmica sobre uma ligação da influenciadora para o jogador às 2h da manhã.

Durante a gravação, o humorista Dedé Santana, de 89 anos, revelou ser fã de Neymar e brincou que sentia inveja de Lucas Guedez, que já havia gravado com o craque. Em seguida, Virginia surpreendeu o comediante com uma chamada de vídeo com o jogador. Dedé ficou visivelmente emocionado.

“Ah, meu Deus! Eu não acredito. Isso não tem dinheiro que pague, é muito emocionante para mim”, disse ele. Neymar respondeu com carinho: “Eu sou muito seu fã. Um grande abraço, viu?”. Virginia encerrou a ligação com bom humor: “Beijo, Ney”.

Fora das câmeras, a situação gerou desconforto

Apesar do clima leve no programa, a situação ganhou novos contornos fora da TV. Segundo o portal Leo Dias, Virginia teria ligado para Neymar de madrugada, o que teria incomodado Bruna Biancardi, companheira do jogador. A influenciadora confirmou a ligação e afirmou que chegou a pedir desculpas a Bruna.

Na sequência, Bruna se manifestou publicamente e criticou a postura de Virginia:

“Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim.”

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Bruna Biancardi detona Virginia após fala sobre Neymar