Fiscalização

A carga foi apreendida e repassada à Agência de Defesa Agropecuária de Roraima para rechaço.

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) apreendeu, na noite de segunda-feira (22), mais de quatro toneladas de coco, banana e laranja com irregularidades, que estavam sendo transportadas do estado de Roraima para o Amazonas, escondidas em uma carga de madeira. A carga com restrição de trânsito estava em um caminhão que vinha de Rorainópolis (RR) com destino a Manaus e foi interceptada na Barreira de Vigilância Agropecuária (BVA) de Jundiá, em Roraima.

No total, estavam camufladas no caminhão 2,5 toneladas de coco – possível hospedeiro da praga ácaro hindustânico, que também atinge a produção de citros; uma tonelada de banana – hospedeira das pragas Moko da Bananeira, Sigatoka Negra e Fusariose da Bananeira Raça 4 Tropical; e 850 quilos de laranja – hospedeira da praga cancro cítrico, presente em solo roraimense, e da mosca-da-carambola, praga que é a maior ameaça à fruticultura do país.

O gerente de Defesa Vegetal da Adaf (GDV/Adaf), Sivandro Campos explica que a apreensão é importante porque o Amazonas é livre das pragas mosca-da-carambola, cancro cítrico e ácaro hindustânico. “A entrada desses produtos apreendidos poderia causar a introdução dessas pragas no nosso estado. Felizmente, conforme o cadastro mantido pelos barreiristas da Adaf, essa é a primeira vez que o veículo é abordado com carga irregular”, destacou.

Durante a abordagem, que contou com o apoio da Polícia Militar de Roraima e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os fiscais agropecuários da Adaf também identificaram que a carga de banana estava sendo transportada em cachos, o que é proibido em todo território nacional, por meio da Instrução Normativa nº 17, de 31 de maio de 2005, devido a possibilidade de disseminação de pragas, entre elas a Sigatoka negra.

Desde 2023, Roraima está proibida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) de transportar frutos hospedeiros da mosca-da-carambola para outros estados, após ser considerada área de quarentena para a praga.

Ainda segundo Sivandro, as mais de quatro toneladas de frutas foram apreendidas e repassadas à Agência de Defesa Agropecuária de Roraima (Aderr/RR), que optou pelo rechaço dos produtos.

“Todas as apreensões estão sujeitas a medidas fitossanitárias como apreensão, rechaço e até destruição. Nesse caso, a carga foi apreendida e repassada à Aderr para que fosse dada continuidade ao rechaço. O repasse acontece devido a um termo de Cooperação Técnica firmado entre a Adaf e a Aderr”, explicou.

A barreira conjunta entre Amazonas e Roraima existe, desde 2017, para a realização de fiscalizações do trânsito entre os dois estados, prevenindo a introdução de pragas quarentenárias presentes no estado de Roraima e ausentes no estado do Amazonas, como exemplo, a Mosca-da-carambola. A população pode realizar denúncias à Gerência de Defesa Vegetal (GDV) pelo AdafOuv no número (92) 99380-9174.

