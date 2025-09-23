Recorde

Setor arrecadou R$ 5,11 bilhões em ICMS e soma 387,4 mil empregos formais, maior número já registrado, segundo Sefaz-AM e Caged

Apesar dos juros altos e da inflação, o comércio e os serviços continuam movimentando a economia do Amazonas. Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), o setor faturou R$ 134,8 bilhões até maio de 2025.

Em 2024, o total foi de R$ 315,03 bilhões. Entre janeiro e julho de 2025, o setor arrecadou R$ 5,11 bilhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de acordo com a Sefaz-AM.

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que as vendas do comércio varejista ampliado cresceram 5,3% em 12 meses. Além disso, o turismo também registrou alta de 10,9% no acumulado do ano e vem ganhando força como alternativa para diversificar a economia do estado.

Recorde na geração de empregos

Com esse cenário, o setor também bateu recorde na geração de empregos. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), comércio e serviços somaram 387,4 mil empregos formais em julho, o maior número já registrado. No ano, o crescimento foi de 4%, e o setor representa 68,4% dos vínculos formais no estado.

O presidente da Fecomércio Amazonas, Aderson Frota, destacou os resultados positivos.

“Os números mostram que, mesmo enfrentando juros elevados, o comércio e os serviços continuam sendo os grandes motores da nossa economia. São os setores que mais geram empregos e que atendem diariamente a população, garantindo renda, arrecadação e desenvolvimento para o Amazonas”, disse Frota.

Leia mais: Aleam analisa proposta de veto a artistas em eventos custeados pelo Estado