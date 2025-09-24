Declaração

Paulo Bilynskyj (PL-SP) sugeriu separação do país durante entrevista em podcast e gerou polêmica nas redes sociais.

O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) gerou polêmica ao sugerir a divisão do Brasil em dois países, o “Brasil do Norte” e o “Brasil do Sul”. A declaração foi feita durante participação no podcast Redcast, exibido na última quinta-feira (18).

Ao discutir a desproporção entre o número de senadores e a população dos estados, Bilynskyj afirmou que seria mais democrático separar as regiões.

“Vamos dividir o Brasil? Norte e Nordeste passam a ser Brasil do Norte. Já o Centro-Oeste, Sudeste e Sul formariam o Brasil do Sul”, disse o deputado bolsonarista.

O apresentador Junior Masters reagiu dizendo que a ideia seria “separatismo”. O parlamentar, no entanto, rebateu:

“Sabia que, historicamente, quanto maior a extensão territorial, maior a tendência à ditadura? Quanto menor o país, mais democrático ele é.”

Bilynskyj ainda destacou a questão eleitoral, alegando que o Norte votaria em Lula, enquanto o Sul votaria em Bolsonaro. A fala, porém, não corresponde à realidade: nas eleições de 2022, Bolsonaro venceu no Norte com 51,03% dos votos, contra 48,97% de Lula.

*Com informações do Metrópoles

