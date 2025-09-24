Acidente

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vítimas aguardando atendimento médico no local

Um acidente envolvendo um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como “amarelinho”, e um caminhão deixou várias pessoas feridas na Zona Norte de Manaus, no início da tarde desta quarta-feira (24). A colisão ocorreu na Avenida Curuçá, no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital amazonense.

De acordo com informações preliminares, entre os feridos estão vários adolescentes em uniforme escolar e uma idosa, que aparece ferida em vídeos que circulam nas redes sociais.

Até o momento, não há detalhes sobre o número exato de feridos, o estado de saúde das vítimas ou as circunstâncias que causaram o acidente.

*Matéria em atualização

