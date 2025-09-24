O restaurante Di Venice, localizado na Ponta Negra, realiza neste sábado (27), a partir das 12h, a “Feijoada do Bem”, evento beneficente em parceria com o Instituto Nacer — Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco. Com o lema “Sabor que Alimenta, Solidariedade que Transforma”, a ação une a culinária brasileira à solidariedade, com o objetivo de beneficiar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade em Manaus.

O ingresso individual custa R$ 84,90, e as mesas são limitadas. A cada prato vendido, 20% do faturamento será doado ao Instituto Nacer, entidade referência na assistência social e acolhimento de crianças, adolescentes e famílias.

“Cada feijoada comprada será um investimento em proteção e desenvolvimento infantil. Essa é a força da solidariedade em Manaus”, afirma Cleslley Rodrigues, diretor executivo do Instituto Nacer.

“Queremos que nossos clientes venham saborear uma feijoada de qualidade, sabendo que cada prato também ajuda a construir um futuro melhor”, acrescenta Clóvis Gonçalves, gerente do Di Venice.

Foto: Divulgação

Sobre o Instituto Nacer

O Instituto Nacer é uma organização sem fins lucrativos que atua com acolhimento institucional e programas como:

  • Família Acolhedora
  • Abordagem Social Girassol
  • Projeto Sítio Vó Ulda, voltado para adolescentes

A missão do instituto é acolher, capacitar e contribuir para o desenvolvimento humano, superando adversidades sociais e oferecendo novas perspectivas de vida.

Sobre o restaurante Di Venice

O Di Venice Gastronomia está localizado na Travessa Itapuranga, nº 2275, Orla 92 Mall, Loja 105, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O restaurante funciona:

  • Terça a domingo: Jantar, das 18h às 23h
  • Sextas, sábados e domingos: Almoço, das 12h às 15h

Mais informações: @divenice.gastronomia

Serviço

  • O quê: Feijoada do Bem
  • Quando: Sábado, 27 de setembro de 2025, a partir das 12h
  • Onde: Di Venice Gastronomia – Travessa Itapuranga, nº 2275, Orla 92 Mall, Loja 105, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus
  • Ingresso: R$ 84,90 por pessoa. 20% do faturamento será revertido ao Instituto Nacer
  • Reservas: (92) 99445-8423 ou via Instagram @divenice.gastronomia
  • Mesas limitadas

