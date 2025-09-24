O restaurante Di Venice, localizado na Ponta Negra, realiza neste sábado (27), a partir das 12h, a “Feijoada do Bem”, evento beneficente em parceria com o Instituto Nacer — Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco. Com o lema “Sabor que Alimenta, Solidariedade que Transforma”, a ação une a culinária brasileira à solidariedade, com o objetivo de beneficiar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade em Manaus.
O ingresso individual custa R$ 84,90, e as mesas são limitadas. A cada prato vendido, 20% do faturamento será doado ao Instituto Nacer, entidade referência na assistência social e acolhimento de crianças, adolescentes e famílias.
“Cada feijoada comprada será um investimento em proteção e desenvolvimento infantil. Essa é a força da solidariedade em Manaus”, afirma Cleslley Rodrigues, diretor executivo do Instituto Nacer.
“Queremos que nossos clientes venham saborear uma feijoada de qualidade, sabendo que cada prato também ajuda a construir um futuro melhor”, acrescenta Clóvis Gonçalves, gerente do Di Venice.
Sobre o Instituto Nacer
O Instituto Nacer é uma organização sem fins lucrativos que atua com acolhimento institucional e programas como:
- Família Acolhedora
- Abordagem Social Girassol
- Projeto Sítio Vó Ulda, voltado para adolescentes
A missão do instituto é acolher, capacitar e contribuir para o desenvolvimento humano, superando adversidades sociais e oferecendo novas perspectivas de vida.
Sobre o restaurante Di Venice
O Di Venice Gastronomia está localizado na Travessa Itapuranga, nº 2275, Orla 92 Mall, Loja 105, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.
O restaurante funciona:
- Terça a domingo: Jantar, das 18h às 23h
- Sextas, sábados e domingos: Almoço, das 12h às 15h
Mais informações: @divenice.gastronomia
Serviço
- O quê: Feijoada do Bem
- Quando: Sábado, 27 de setembro de 2025, a partir das 12h
- Onde: Di Venice Gastronomia – Travessa Itapuranga, nº 2275, Orla 92 Mall, Loja 105, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus
- Ingresso: R$ 84,90 por pessoa. 20% do faturamento será revertido ao Instituto Nacer
- Reservas: (92) 99445-8423 ou via Instagram @divenice.gastronomia
- Mesas limitadas
