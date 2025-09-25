Prisão

As investigações iniciaram após recebimento de denúncia anônima.

Na quarta-feira (24), um idoso, de 67 anos, foi preso por armazenamento de vasto material pornográfico infantil. A ação policial aconteceu no bairro Aleixo, zona centro-sul, quando também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do autor.

De acordo com a delegada Mayara Magna, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), , a equipe de investigação iniciou as investigações após receber informações, por meio de denúncia anônima, sobre indícios de que o indivíduo armazenava material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes.

“Representamos pelo mandado de busca e apreensão no endereço do autor e, na manhã de quarta-feira, cumprimos a ordem judicial no bairro Aleixo, na residência dele. Durante as buscas, encontramos as imagens no computador do idoso e constatamos a veracidade das informações”, disse a delegada.

O idoso foi autuado em flagrante por armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescente. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

No Amazonas, homem é preso por abusar sexualmente da filha