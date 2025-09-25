O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) anunciou uma linha de ônibus temporária para o público do Jungle Matsuri 2025, festival de cultura japonesa que acontece neste final de semana. O ônibus terá identificação com a placa “Jungle Matsuri” no para-brisa.
Trajeto da linha especial
A linha fará o trajeto direto entre a Praça da Saudade e o Centro de Convenções Vasco Vasques, passando pelo Terminal de Integração 1, sem paradas intermediárias. A operação começa nesta sexta-feira (26/9) e segue até domingo (28/9), com frota dedicada e horários programados para os momentos de maior movimento.
O valor da passagem será o normal, e o serviço aceitará cartões Passa Fácil.
Objetivo da linha temporária
O IMMU reforça que a linha busca oferecer transporte público eficiente e seguro, incentivando o uso do coletivo e reduzindo o fluxo de veículos particulares na área do festival.
“Recomendamos que os usuários fiquem atentos aos horários de partida para planejar ida e volta do evento”, destacou o IMMU.
Programação da linha especial
Sexta-feira, 26/9: 17h, 18h05, 19h05, 20h05, 21h05 e 22h
Sábado, 27/9: 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h35, 17h30, 18h30, 19h25, 20h20, 21h10 e 22h
Domingo, 28/9: 10h30, 11h25, 12h20, 13h15, 14h10, 15h05, 16h, 16h55, 17h50, 18h45, 19h35 e 20h25
