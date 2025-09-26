FIM

Influenciadora apagou fotos com o jogador do Flamengo e confirmou o fim do relacionamento

A influenciadora Karoline Lima, de 29 anos, e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira, também de 29, terminaram o namoro. A confirmação veio após Karoline apagar todas as fotos com o jogador de seu perfil nas redes sociais. Em seguida, ela confirmou o término à revista Quem.

O casal estava junto há cerca de dois anos e frequentemente compartilhava momentos da rotina com os filhos e nas viagens.

As especulações sobre o fim do relacionamento começaram na noite de quinta-feira (25), quando Karoline, que costumava acompanhar os jogos do Flamengo presencialmente ou pelas redes, não comentou a classificação do time para a semifinal da Libertadores.

A ausência da influenciadora, que era sempre ativa nos momentos decisivos do clube, chamou a atenção dos fãs.

Fãs reagem à separação com surpresa

Nos comentários, seguidores rapidamente notaram o afastamento e demonstraram surpresa:

“Eu tava imaginando isso, há alguns dias, viu”, comentou um internauta.

“Achei estranho porque ela não comentou nada sobre o jogo ontem”, escreveu outro.

“Se o Léo Pereira e a Karoline Lima terminar, eu desisto do amor”, lamentou um seguidor.

Romance começou em dezembro de 2023

Karoline Lima e Léo Pereira foram vistos juntos pela primeira vez em dezembro de 2023, e oficializaram o relacionamento em fevereiro de 2024. Após a confirmação do namoro, a influenciadora se mudou para o Rio de Janeiro para viver mais próxima ao jogador.

A rotina do casal incluía passeios com os filhos e aparições públicas, o que contribuiu para o destaque nas redes sociais e na mídia.

Ex-relacionamentos envolveram disputas

Karoline é mãe de Cecília, de 3 anos, filha do seu relacionamento anterior com o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid. Já Léo Pereira é pai de Helena, de 5, e Matteo, de 3, frutos do casamento com Tainá Castro.

Atualmente, Militão e Tainá estão juntos. Eles vivem em cidades diferentes: Tainá mora no Rio com os filhos, enquanto o jogador atua em Madrid, na Espanha.

Disputas judiciais e trocas de farpas

A troca de casais gerou polêmicas nas redes sociais, com alfinetadas públicas e repercussão midiática. Léo enfrenta processos judiciais com a mãe de seus filhos, enquanto Karoline também tem questões legais em andamento com Éder Militão.

