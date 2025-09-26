Trânsito

Tráfego será redirecionado para rotas alternativas durante abertura de vala de gás natural.

O tráfego na alça que conecta a avenida Solimões à avenida Autaz Mirim, no Distrito Industrial de Manaus, será totalmente interditado para a realização de obras da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). A intervenção começa na segunda-feira (29/09), às 9h, e segue até a madrugada de quarta-feira (1º/10), às 4h, com atividades ininterruptas.

A interdição atingirá o trecho entre o Restaurante Ribeirinho e o Container Café Regional, onde será aberta uma vala para interligação do duto de gás natural entre as duas avenidas.

Durante o período, o tráfego será redirecionado para rotas alternativas, visando minimizar os impactos na mobilidade urbana. O IMMU estará no local com agentes de trânsito e instalará sinalização específica para orientar motoristas e garantir segurança viária.

Os condutores que seguem pela avenida Autaz Mirim com destino à Estrada da UTM-2 deverão acessar a avenida Solimões, realizar o retorno na rotatória próxima ao cruzamento com a avenida Cupiúba e, em seguida, seguir para a Estrada da UTM-2.

Já quem deseja acessar a avenida Autaz Mirim a partir da Estrada da UTM-2 deve seguir pela Solimões, realizar o retorno na mesma rotatória e continuar até alcançar a Autaz Mirim, no sentido da rotatória do Armando Mendes, conhecida como rotatória da Samsung.

A Prefeitura de Manaus reforça que a intervenção é estratégica para o desenvolvimento energético da cidade. Durante o período da obra, os motoristas devem redobrar a atenção e seguir rigorosamente as indicações de trânsito no local.

