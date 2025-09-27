Educação

O vice-prefeito de Manaus, Renato Junior, reinaugurou, nesta sexta-feira, 26/9, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Dom Bosco, localizado na rua Ary Brandão, no bairro Vila da Prata. Com a nova estrutura, a escola passou a atender 519 crianças de 3 a 5 anos, matriculadas no maternal III e no 1º e 2º períodos da educação infantil.

Com a modernização do espaço, a unidade conta com 26 turmas distribuídas em 13 salas de aula, além de uma sala de recursos para atendimento especializado a 40 crianças, nos turnos matutino e vespertino.

De acordo com Renato Junior, o prédio antigo já não oferecia condições adequadas de funcionamento e, por isso, foi substituído por uma nova estrutura com três pavimentos e área total construída de cerca de 2,5 mil metros quadrados, atendendo pedidos da comunidade.

“Foi realizado um estudo técnico para beneficiar a comunidade da Vila da Prata, aumentando o número de vagas de alunos. No prédio anterior estudavam cerca de 180 alunos. Hoje, a prefeitura entrega um novo prédio atendendo 519 alunos. Entre os novos ambientes estão uma cozinha equipada, refeitório, depósitos específicos (de merenda, panelas, GLP, freezers e limpeza), banheiros coletivos, vestiários e seis banheiros adaptados para Pessoas com Deficiência (PcDs)”, disse Renato.

Na oportunidade, o vice-prefeito destacou a excelência dos servidores pelo empenho e os desafios ao elevar os índices da educação básica de Manaus, transformando-a em uma das melhores do país.

“Os números estão aí, nós temos os melhores profissionais de educação municipal do Brasil e não tenho nenhuma dúvida disso”, afirmou o vice-prefeito.

Durante a coletiva de imprensa, o titular da Semed, Júnior Mar, reforçou sobre o edital que será publicado em outubro e a prova em dezembro.

“O concurso público é uma realidade para a cidade de Manaus, o edital sai em outubro e a prova acontece em dezembro, para você começar a trabalhar já no ano que vem. Serão mil vagas diretas, mais de 500 do cadastro de reserva. Temos oportunidades para professores, analistas municipais e técnicos de nível médio. O chamamento dessas vagas deverá ser imediato, já para o início do ano letivo de 2026. E vou contar uma novidade. Haverá vagas professores de libras. Vamos estudar e venham fazer parte da equipe da prefeitura”, convocou Júnior.

A gestora do Cmei Dom Bosco, Camila Morena, contou que o novo ambiente tem ambientes voltados ao lazer e desenvolvimento integral, como área psicomotora e jardim suspenso, sendo uma escola referência no cuidado e educação de crianças atípicas.

“Hoje nós estamos muito felizes com a inauguração de um novo prédio escolar com estrutura incrível para crianças de 3 a 5 anos. A nova estrutura permite atender o dobro da comunidade, passando de 189 para 519 crianças. O prédio anterior tinha apenas 6 salas, enquanto o novo possui 13 salas, além de refeitório, biblioteca e sala de recursos. A escola tem muitos pais que matriculam seus filhos, mesmo morando longe, devido à educação inclusiva. Atualmente, a escola tem 69 crianças laudadas e mais de 50 em processo de investigação, estamos em processo para abrir uma nova sala de recursos, demonstrando o compromisso com a inclusão”, pontuou Camila.

Para a mãe atípica Gabriele Melo, de 31 anos, a escola tem sido aliada no desenvolvimento do seu filho.

“Diante do diagnóstico de meu filho, a adaptação apresentou dificuldades, especialmente em seu primeiro ano com diversas queixas à recusa em sentar-se e a não realização das tarefas. Porém, nos novos relatórios, teve uma grande melhora. A escola tem me ajudado significativamente, inclusive facilitando a interação com outras crianças, dado que meu filho é filho único. A experiência escolar tem sido muito positiva, sem queixas a relatar”, relatou Gabriele.

O novo prédio proporciona melhores condições de aprendizagem e convivência, garantindo espaço adequado para atividades pedagógicas, recreativas e de socialização.

