Mãe de Zé Felipe disse que deseja “tudo de melhor” à ex-nora

O cantor Zé Felipe se apresentou na noite deste sábado (27) na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e reuniu nos bastidores da apresentação a mãe, Poliana Rocha, e a cantora Ana Castela, com quem estaria vivendo um affair. Nas redes, a influenciadora aproveitou para mandar um recado à ex-nora, a apresentadora Virginia Fonseca.

Nova fase

Nos stories do Instagram, Poliana Rocha começou desejando felicidades ao filho na sua “nova fase”. O sertanejo anunciou a separação de Virginia Fonseca em maio. Nas últimas semanas, Zé Felipe tem sido apontado como suposto novo affair de Ana Castela, que se separou de Gustavo Mioto. Virginia, por sua vez, estaria vivendo um romance com o jogador Vini Jr.

“Filho, neste novo capítulo da sua vida, desejo que você encontre muita felicidade, conquiste seus sonhos e viva momentos de realização e crescimento. Saiba que estarei sempre ao seu lado, torcendo pela sua jornada e pelo seu bem-estar”, escreveu a influencer.

Sem rivalidade

Na sequência, Poliana Rocha citou Virginia e disse que deseja “tudo de melhor” à ex-nora, negando qualquer rivalidade. “Para minha ex-nora, desejo de coração tudo de melhor nesta vida!!! Que a vida a presenteie com alegrias, realizações e paz, e que ela siga em frente com muita luz, independentemente do caminho que escolher!!! No mais a rivalidade é criada por vcs!!!”, encerrou.

Na sexta-feira (26), Zé Felipe foi flagrado acompanhando o show de Ana Castela na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo. Na ocasião, o artista apareceu usando um moletom com o nome da sertaneja e aumentou as especulações de romance entre os dois.

É romance?

O suposto envolvimento entre Ana Castela e Zé Felipe não é novo. Tudo começou quando os dois foram vistos juntos no fim de julho, durante viagem aos Estados Unidos.

Mesmo em meio a especulação na época, ambos negaram qualquer envolvimento amoroso.

Em agosto, os rumores de affair se intensificaram. Poliana Rocha, mãe do cantor, inclusive, passou a seguir a cantora nas redes sociais e Ana Castela retribuiu o gesto.

Na ocasião, a mãe de Zé Felipe se limitou a dizer que não conhecia a cantora sertaneja. Nem Zé Felipe ou Ana Castela confirmaram os rumores de relacionamento. Recentemente, eles gravaram uma música juntos e foram vistos em diversas ocasiões, inclusive, na casa do pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo.