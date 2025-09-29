Um incêndio destruiu totalmente a casa da Fazenda Vacaria, no quilômetro 15 da rodovia AM-010, em Itacoatiara, sentido Manaus, neste domingo (29). Um vídeo registrou o momento em que as chamas consumiam toda a residência, mostrando a intensidade do fogo e a destruição quase completa da estrutura. O incêndio durou mais de três horas.
No local estava apenas o caseiro, que não se feriu. De acordo com as primeiras suspeitas, um curto-circuito teria iniciado o incêndio. Durante a propagação do fogo, pequenas explosões aconteceram dentro da casa, tornando ainda mais perigosa a situação.
A fazenda, com mais de 200 hectares, estava à venda.
VÍDEO
