Taxistas de Manaus

Prefeito assinou decreto que beneficia mais de 6 mil motoristas auxiliares, garantindo autorização para atuar no transporte da capital

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou na manhã de segunda-feira (29) a ampliação das autorizações de táxis na capital, passando de 4 mil para 10 mil. A medida beneficiará mais de 6 mil motoristas auxiliares, que agora poderão atuar de forma regularizada no transporte particular.

A iniciativa integra o eixo de Mobilidade Urbana da gestão municipal e foi considerada um marco histórico para a categoria. O prefeito destacou que a decisão representa uma conquista para os profissionais que trabalham como auxiliares.

“Temos uma boa notícia para você, taxista e táxi-frete. A nova regulamentação do serviço de táxi e táxi-frete estou assinando neste momento. Nós vamos aumentar de 4 para 10 mil autorizações na cidade, e com isso, beneficiar quase 6 mil taxistas auxiliares. Vamos dar oportunidade para que você também possa ter a sua autorização para trabalhar. Essa é a boa notícia do dia”, afirmou o prefeito David Almeida.

Prefeito David Almeida assina decreto que amplia autorizações de táxis em Manaus (Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom-Prefeito)

Sistema simplificado

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), Arnaldo Flores, explicou que o novo sistema será simples e sem burocracia, garantindo o recadastramento de todos os profissionais.

“Vamos sair de 4 mil para 10 mil, ou seja, 6 mil a mais. Isso vai trazer para dentro os motoristas auxiliares que hoje não têm autorização. Não é concessão, é autorização. O sistema é extremamente simplificado para conceder essa autorização, sem burocracia. Vamos fazer o recadastramento de todos”, ressaltou Arnaldo.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Manaus, Márcio Fleury, comemorou a assinatura do decreto, lembrando que a categoria aguardava a medida havia décadas.

“Hoje estou muito feliz. Temos duas grandes conquistas de décadas, que eram sonhos principalmente dos auxiliares, que há mais de 20 anos vêm brigando por esse direito. Agora, todos poderão ter sua placa de táxi, deixar de ser auxiliar e se tornar autorizatário, com garantias e benefícios da prefeitura e do governo federal. Além disso, abrimos um novo mercado de trabalho para os profissionais do táxi-frete”, declarou Márcio.

