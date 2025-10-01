pré-carnaval

Turnê “Ensaios da Anitta” estreia no Norte, com apresentações em oito cidades e figurinos inspirados no tema Cosmos.

Mais uma vez, Manaus não está na rota dos “Ensaios da Anitta”. A cantora anunciou que o projeto chega a Belém, no Pará, em 10 de janeiro de 2026, marcando a primeira vez que a maratona de pré-Carnaval passa pelo Norte do país. A confirmação ocorreu durante o evento Mercado Livre Experience, em São Paulo.

Anitta contou ao gshow que sempre quis levar os “Ensaios” para o Norte. “Em 2026, finalmente, vai dar certo! O show em Belém será o primeiro dessa temporada de pré-carnaval, então espero que eles fiquem tão felizes quanto eu de estarmos começando a turnê por lá”, disse.

Agenda oficial dos “Ensaios da Anitta” 2026

10/01 – Belém (Pará)

11/01 – Fortaleza (Ceará)

17/01 – Recife (Pernambuco)

18/01 – Brasília (Distrito Federal)

24/01 – Campinas (São Paulo)

25/01 – Rio de Janeiro

07/02 – Belo Horizonte (Minas Gerais)

08/02 – São Paulo

A pré-venda oficial começa neste sábado (4/10), às 12h, para clientes Mercado Pago. As vendas gerais começam na segunda-feira (6/10).

Novidades da temporada: temática Cosmos

Depois dos temas “Mulheres Fortes” (2023), “Escolas de Samba” (2024) e “Maratona de Jogação” (2025), Anitta escolheu a temática Cosmos para 2026. A cantora explicou que a inspiração vem de seu interesse por astrologia e autoconhecimento, mas garante que o DNA dos shows — muita música, dança e folia — não muda.

“Essa fase em que estou buscando mais conhecimento interior só veio para aumentar ainda mais esse desejo em volta do tema! Mas estamos falando apenas de inspiração para cenografia, identidade visual e figurinos”, explicou.

Na tarde de 30 de setembro, Anitta deu spoilers dos figurinos, detalhando cuidados com tecidos e funcionalidade para garantir movimento e conforto durante os shows de verão.

Preparação para os shows

Com oito apresentações de mais de quatro horas em diferentes cidades, Anitta revelou que se prepara com foco em alimentação, corpo, hidratação e cuidados com a voz, para manter a energia e qualidade dos shows.

Sobre o repertório, ela adiantou que os fãs podem esperar participações especiais, surpresas e músicas novas, mas sem revelar detalhes. “Vocês sabem que eu amo lançar músicas para cantar nos shows de carnaval, mas não quero estragar nenhuma surpresa. Podem ter certeza que em 2026 terão surpresinhas para quem for aos shows. Me aguardem!”, disse.

Leia mais

Anitta cancela show devido à infecção bacteriana severa