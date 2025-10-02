Prevenção

Governo do Amazonas oferece mamografia e ultrassonografia em bairros e municípios.

Nesta quarta-feira (1º/10), primeiro dia da campanha Outubro Rosa, o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a importância da Carreta da Saúde na prevenção do câncer de mama. A iniciativa reforça o compromisso do estado em ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, uma vez que o câncer de mama é a segunda neoplasia que mais acomete mulheres no Amazonas, atrás apenas do câncer de útero.

“Estamos fortalecendo os serviços voltados à saúde da mulher. Entre eles, a oferta de exames de mamografia para mulheres a partir de 40 anos, que podem procurar nossas Carretas da Saúde para realizar o exame preventivo”, afirmou o governador.

Barco Hospital São João XXIII leva mamografia a regiões remotas

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, destacou o Barco Hospital São João XXIII, que atende comunidades rurais e indígenas em parceria com o Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. “Com as carretas e o barco, ampliamos o acesso ao diagnóstico precoce, mudando a realidade do câncer de mama no Amazonas”, explicou.

Atendimento da Carreta da Saúde em Manaus e municípios

Entre os dias 13 e 31 de outubro, a Carreta da Saúde estará no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, no bairro Santo Antônio, zona oeste, oferecendo mamografia e ultrassonografia. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mulheres com menos de 40 anos devem apresentar solicitação médica para os exames.

Além da capital, os serviços já contemplaram os municípios de Cacau Pirêra, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Parintins e Silves. Desde 2023, as Carretas contabilizam mais de 86 mil atendimentos.

Programação do Outubro Rosa 2025

O lançamento oficial da campanha ocorreu nesta quarta-feira, às 17h, no Mirante Lúcia Almeida, organizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM) e pela Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon).

No dia 10 de outubro, será realizado o evento de Prevenção Oncológica da Mulher, das 8h às 12h, na Sedel, com participação da Carreta da Saúde, atividades culturais, rodas de conversa sobre saúde mental e acolhimento psicossocial. O público-alvo são servidoras da saúde.

O CAPS Dr. Silvério Tundis promoverá atividades educativas ao longo de outubro, incluindo o Dia D do Outubro Rosa, em 17/10, e ações no Lar Rosa Blaya, em 24/10.

Câncer de mama no Amazonas

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2025 serão registrados 500 novos casos de câncer de mama no estado, com taxa bruta de 22,77 casos a cada 100 mil mulheres.

A Fundação Cecon é referência no tratamento oncológico, oferecendo cirurgia, quimioterapia, radioterapia e acompanhamento multiprofissional. O hospital também realiza mamografia, ultrassonografia, biópsias guiadas por imagem e tomografia, garantindo um atendimento completo às pacientes.

