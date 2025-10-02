Sedel

A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) abriu 50 novas vagas para a modalidade de jiu-jitsu no Formando Campeões, ligado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). A oportunidade é destinada a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com atividades realizadas na Vila Olímpica de Manaus, na avenida Jorge Teixeira, zona centro-oeste de Manaus.

As aulas são totalmente gratuitas e contam com profissionais qualificados e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da modalidade. Além de promover a prática esportiva, o programa incentiva a disciplina, a convivência coletiva e a inclusão social dos jovens participantes.

“Estamos ampliando cada vez mais o acesso ao esporte, oferecendo oportunidades que impactam diretamente a vida de crianças e adolescentes. O jiu-jitsu é uma modalidade que ensina valores como respeito, superação e disciplina, fundamentais para a formação dos nossos jovens”, destacou o secretário da Sedel, Diego Américo.



As inscrições devem ser feitas de forma presencial no setor do Pelci, localizado na Vila Olímpica de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar RG e CPF do aluno e do responsável, uma foto 3×4, declaração escolar e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 98532-4804.



Formando Campeões



Em dois anos de implementação, o projeto Formando Campeões, coordenado pela Sedel e ligado ao Pelci, já impactou diretamente a vida de milhares de amazonenses. Foram mais de mil atletas atendidos em 117 mil aulas gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com foco não apenas na formação de novos talentos, mas também no desenvolvimento humano, estimulando disciplina, respeito e superação.



O projeto também ampliou seu alcance social ao beneficiar mais de duas mil mulheres na capital e no interior, por meio do Curso de Defesa Pessoal Feminina, que alia preparação física, fortalecimento psicológico e autoestima, reforçando a importância do esporte como ferramenta de transformação para diferentes públicos.

