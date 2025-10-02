Colisão

Acidente no bairro Alvorada 3 foi registrado por câmeras de segurança nesta quinta-feira (2).

Um motociclista ficou ferido em um acidente na manhã desta quinta-feira (2/10), no bairro Alvorada 3, zona centro-oeste de Manaus. Ele bateu em um micro-ônibus e foi arremessado na via.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o condutor atravessa um cruzamento sem respeitar a parada obrigatória e colide com o veículo. O impacto foi forte e o motociclista acabou lançado na pista.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Motociclista topa em buraco durante acidente em Manaus