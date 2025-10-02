Trânsito

Tráfego totalmente interrompido no sentido Centro-bairro; agentes do IMMU estão no local.

O sentido centro-bairro da Avenida Ephigênio Salles, no sentido Centro-bairro, está totalmente bloqueada após uma carreta apresentar pane mecânica e, na tentativa de outra passar pelo local, ocorrer derramamento da carga de cabos que era transportada. O incidente aconteceu no trecho entre Coroado e Parque 10, na tarde desta quinta-feira (2).

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) já estão no local para orientar os motoristas e garantir a segurança viária. A recomendação é que os condutores evitem a região e busquem rotas alternativas até a liberação completa da avenida.

