celebração

Celebração intimista reuniu amigos e familiares com o tema princesas da Disney, dias antes do aniversário de 2 anos da menina

A primogênita de Bruna Biancardi, 31, com o jogador de futebol Neymar, 33, ganhou uma festa de aniversário antecipada nesta quinta-feira (2), em São Paulo. Mavie, que completa 2 anos na próxima segunda-feira (6), teve uma comemoração intimista inspirada no universo das princesas da Disney.

Nos registros compartilhados nas redes sociais, Mavie aparece usando um look especial, combinando com a decoração encantada do evento. A celebração contou com lembrancinhas personalizadas e ambientação temática, remetendo aos clássicos da Disney.

Biancardi optou por evento intimista

Nas redes sociais, Bruna Biancardi explicou o motivo da comemoração em menor escala. Segundo ela, a decisão foi pensada nas crianças da família e de amigos próximos.

“A festa foi pensada nas crianças de seus familiares e amigos, e por isso, o número de convidados foi reduzido”, justificou a influenciadora.

Em julho, Biancardi já havia dito que cogitava não fazer uma festa tradicional para Mavie:

“Não estamos pensando em fazer festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem”, escreveu ela à época.

Segundo bebê do casal nasceu em julho

Bruna Biancardi e Neymar estão juntos desde 2021, entre idas e vindas. Em 25 de dezembro de 2024, o casal anunciou que estava à espera de sua segunda filha, Mel, durante um chá revelação na mansão da família, em Mangaratiba (RJ). A bebê nasceu em julho de 2025.

(*) Com informações da CNN Brasil

