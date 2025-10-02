Peritos

Com atuação integrada, o instituto alcança resultados positivos.

O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas desenvolve um trabalho essencial na identificação de corpos que chegam à unidade sem qualquer tipo de documentação. A atuação do IML garante que essas pessoas sejam identificadas e que suas famílias tenham o direito de realizar o sepultamento de forma digna. Somente neste ano, 332 corpos que não tinham documentação foram identificados e entregues aos seus familiares.

O diretor do IML, perito e médico legista, Sérgio Machado, explicou sobre o trabalho integrado dos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do IML e do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) no reconhecimento dos corpos.

“Iniciamos tudo durante a remoção do corpo, quando buscamos informações sobre a pessoa e, se tem alguma identidade ou não. Caso não tenha, realizamos a segunda perícia, que é a perícia de identificação com o apoio do IIACM. E por meio da análise necropapiloscopia, nós realizamos a identificação e, essa perícia pode demorar cinco minutos ou 24 horas, dependendo do processo de identificação”, disse o médico legista.

Após a confirmação da identidade, o IML realiza a procura dos familiares, possibilitando que cada corpo seja entregue de forma legal e humanizada. Essa prática reforça o compromisso da instituição não apenas com a ciência e a perícia, mas também com o respeito às famílias.

“A importância que tem esse ato de identificação é devolver a cidadania para aquela pessoa que faleceu, mas o mais importante é dar conforto para aquela família, porque o luto tem que ser encerrado e as pessoas precisam enterrar aquele ente querido”, ressaltou Sérgio.

Trabalho humanizado

A radiologista Estelita Ramos contou que aguardava há dias por notícias do tio desaparecido, que foi localizado e identificado pela perícia do IML.

“O meu tio saiu para trabalhar na BR-319 como caseiro, ele tinha 70 anos, mas era muito forte e trabalhador. Desconfiamos porque ele disse que viria a Manaus para passar o final de semana e não apareceu, tentaram entrar em contato e nada dele responder, foi quando alguém viu nas redes sociais a divulgação sobre o corpo dele e viemos ao IML”, disse Estelita.

A sobrinha destacou a importância do trabalho do IML no processo de identificação, que possibilitou a despedida digna da família.

“É muitíssimo importante esse trabalho do IML e eu só tenho que agradecer a toda equipe, porque, embora não fosse assim, gostaríamos de encontrar ele, mas aconteceu essa fatalidade e agora vamos dar um enterro digno”, pontuou a mulher.

