Prisão

Homem é apontado como um dos responsáveis por dar apoio logístico ao criminoso em ações no interior do Amazonas.

Foi preso o segundo suspeito de ajudar Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, apontado como responsável por uma série de desaparecimentos no interior do Amazonas. A prisão ocorreu na quarta-feira (1º/10), no município de Alvarães, a 531 quilômetros de Manaus.

O homem, de 56 anos, teve a prisão preventiva cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Ele é investigado por associação criminosa e homicídio.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, o suspeito é irmão do primeiro homem preso na segunda-feira (29/09). Ambos teriam ajudado “Branco” a fugir da penitenciária de Tefé, a 523 quilômetros da capital.

“Os dois indivíduos davam apoio logístico para ‘Branco’, como o barco utilizado na fuga, além de levarem um gerador de energia para o cativeiro onde o infrator se escondia”, explicou o delegado.

O segundo irmão foi detido ao se apresentar espontaneamente na delegacia. Segundo a polícia, as investigações continuam para esclarecer a participação detalhada dos envolvidos na organização criminosa.

Ele responderá por associação criminosa e homicídio e está à disposição da Justiça.

