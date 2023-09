Homem que furtou casa no Flores é procurado pela Polícia Civil

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas está a procura de um indivíduo não identificado, que furtou uma residência localizada no bairro Flores, rua Presidente Nereu Ramos, Zona Centro-Sul de Manaus.

O delegado Edgar Moura, titular da unidade policial, enfatiza que quem tiver informações a respeito da identificação ou do paradeiro do indivíduo, deve comparecer à unidade policial e comunicar às autoridades, ou entrar em contato pelo disque-denúncia da delegacia.

Quem tiver informações a respeito do paradeiro do suspeito, deve entrar em contato com pelos números (92) 98514-5048, disque-denúncia do 23º DIP, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

