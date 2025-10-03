Espetáculo

Espetáculo será encenado em duas sessões no Teatro Gebes Medeiros e celebra a cultura nordestina com humor e emoção.

A Artemax, escola e produtora cultural, realiza neste sábado (4) uma apresentação especial do clássico “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, no Teatro Gebes Medeiros, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, 937, no Centro de Manaus.

O espetáculo contará com duas sessões abertas ao público. Os ingressos já estão disponíveis no site shopingressos.com, com valores de R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada). O evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Inspirada na obra do renomado dramaturgo paraibano, a montagem celebra a riqueza da cultura nordestina com uma encenação vibrante, bem-humorada e reflexiva. A peça é considerada um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira e acompanha as aventuras de João Grilo e Chicó, personagens populares que, com astúcia e humor, enfrentam desafios e conquistam gerações de espectadores.

Espetáculo é resultado de um ano de preparação artística

O espetáculo é fruto de um ano de trabalho dentro da Artemax, que reúne mais de 7 mil alunos em três países. A instituição atua presencialmente em Manaus e de forma online no exterior, com a missão de formar artistas, desenvolver público e fortalecer a cena cultural nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

A produção ressalta que este retorno aos palcos representa um momento marcante na trajetória da companhia. Após apresentações com lotação máxima — incluindo uma noite memorável no Teatro Amazonas — a expectativa agora é encerrar a temporada 2025 com chave de ouro no Teatro Gebes Medeiros.

“Depois de tantas sessões de sucesso, nossa equipe está ainda mais empolgada para levar ao público uma montagem cheia de energia, humor, emoção e identidade nordestina. Queremos que cada espectador viva uma experiência inesquecível, rindo, se emocionando e refletindo junto com os personagens dessa obra-prima do teatro brasileiro”, afirma Giovanna Bergot, da produção do espetáculo.

O espetáculo integra as ações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, que busca democratizar o acesso às artes e incentivar a participação ativa do público nas programações culturais do estado.

Serviço — O Auto da Compadecida

Data: Sábado, 04 de outubro

Data: Sábado, 04 de outubro
Local: Teatro Gebes Medeiros — Av. Eduardo Ribeiro, 937, Centro – Manaus

Sessões: Duas apresentações abertas ao público

Duas apresentações abertas ao público Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada)

R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada) Venda online: shopingressos.com

shopingressos.com Realização: Artemax

Artemax Apoio: Governo do Amazonas e Secretaria de Cultura e Economia Criativa

