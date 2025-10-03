paz

Cristãos são portadores e construtores de esperança entre os povos, pois, em seguindo Jesus, são chamados a transmitir o Evangelho

“O Enviado do Pai, com a unção do Espírito Santo, a fim de levar a Boa Nova do Reino de Deus e inaugurar um ano favorável da parte do Senhor para toda a humanidade (cf. Lc 4, 16-21)” (Papa Francisco).

Nas pegadas de Jesus, nossa esperança! Jesus é o cumprimento da salvação para todos, especialmente para aqueles cuja única esperança é Deus. Ele andou de aldeia em aldeia, fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo mal, restituindo a esperança aos necessitados e a todo povo. Ele tudo entregava ao Pai, obedecendo com total confiança ao seu projeto salvífico em favor da humanidade, um projeto de paz por um futuro repleto de esperança. Deste modo, tornou-se o Missionário da Esperança!

Ao enviar os discípulos, Jesus continuou o seu ministério de esperança em favor da humanidade. Ele continua a inclinar-se através dos discípulos e discípulos de hoje sobre cada pobre, aflito, desesperado, oprimido pelo mal, esquecido, para derramar sobre as feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança.

Os cristãos são portadores e construtores de esperança entre os povos, pois, em seguindo Jesus, são chamados a transmitir o Evangelho, partilhando as condições de vida que encontram e tornando-se portadores e construtores de esperança. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das discípulas e dos discípulos de Jesus (cf. GS, 1).

O horizonte da esperança ultrapassa as realidades passageiras do mundo e se abre às divinas, que já podem ser saboreadas no tempo presente. A salvação que ultrapassa todos os limites, conduz à plena realização na comunhão com Deus, a realização do Reino definitivo.

As comunidades cristãs, animadas por essa esperança, são sinais de nova humanidade num mundo com graves sintomas de crise: sensação generalizada de desorientação, solidão e abandono dos idosos, dificuldade em encontrar disponibilidade para ajudar quem vive em situação de dificuldade. O Evangelho, vivido em comunidade, pode resgatar a humanidade íntegra, saudável e redimida.

A urgência da missão da esperança faz dos seguidores e seguidoras de Jesus serem artesãos de esperança e restauradores de uma humanidade. Ser seguidor e seguidora com um olhar repleto de esperança é partilhar com todos a Vida Nova. O anúncio na esperança é um processo comunitário, pois não termina com o primeiro anúncio e com o batismo, antes continua com a construção de comunidades cristãs através do acompanhamento de cada batizado das caminho nas vias do Evangelho. (cf. Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial da Missões/2025)

No mês missionário somos despertados para o anúncio da esperança!

Cardeal Leonardo Ulrich Steiner, Arcebispo de Manaus

