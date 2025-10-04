Recuperação

Animal atingido por mais de 30 tiros recebe cuidados veterinários e apresenta evolução positiva.

A onça-pintada atingida por mais de 30 disparos de chumbinho e resgatada no Rio Negro, nas proximidades da Praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, segue em boa recuperação. A informação foi confirmada pela titular da Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet), Joana Darc, nesta sexta-feira (3).

O animal, um macho de 54 quilos e 1,78 metro de comprimento (da ponta da cauda à cabeça), foi resgatado na quarta-feira (1º) por uma força-tarefa envolvendo a Equipe Pet da deputada Joana Darc, o Batalhão de Policiamento Ambiental, a Sepet e o Laboratório de Internações de Fauna e Floresta (Laiff), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

“Seguimos monitorando e dando assistência à saúde da oncinha. Até então, tudo segue muito bem. O olho dele foi bem afetado pelos tiros, mas o edema e o inchaço já estão diminuindo. A assistência veterinária é contínua, com equipe multiprofissional de biólogos e médicos veterinários. Acredito que vamos conseguir reintroduzi-la na natureza. Vai dar tudo certo”, disse Joana Darc.

Exames e estado de saúde

Um exame de raio-x revelou a localização dos mais de 30 projéteis disparados contra o animal. A maioria atingiu a região da cabeça e do pescoço, causando sangramentos, perda de dentes e edemas nos olhos e orelhas. Apesar da gravidade dos ferimentos, o quadro é estável e apresenta evolução positiva.

Após receber os primeiros cuidados em uma clínica especializada, a onça foi levada para um local seguro, onde permanece em tratamento e repouso. O objetivo é garantir sua recuperação plena para que possa, futuramente, ser reintroduzida em seu habitat natural.

