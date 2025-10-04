Recuperação

Felino atingido por mais de 30 tiros de chumbinho no Amazonas apresenta recuperação positiva; monitoramento visa reintrodução.

A onça-pintada resgatada no Rio Negro após ser atingida por disparos de chumbinho tem boas chances de retornar ao seu habitat natural. A informação foi confirmada por Joana Darc, secretária de Estado de Proteção Animal (Sepet), neste sábado (3), durante a inauguração do primeiro Hospital Veterinário Público do Amazonas, em Manaus.

Monitoramento e recuperação do felino

Joana Darc, que também é deputada estadual e assumiu o comando da Sepet, garantiu que o animal “segue muito bem” e está em franca recuperação.

“Já no terceiro dia, nós estamos monitorando junto com toda a equipe da Sepet. Nós fizemos os procedimentos cirúrgicos após o resgate. E a gente tem feito esse monitoramento para que a gente possa reintroduzi-la na natureza. Essa é a nossa meta,” afirmou a secretária.

A onça, um macho de 54 quilos e 1,78 metro de comprimento, já está se alimentando e bebendo água. Segundo a Sepet, a previsão é que o animal retorne ao Hospital Veterinário Público em cerca de 7 a 10 dias para uma reavaliação.

“A gente precisa devolver esse animal, que é um animal selvagem, que é o maior felino da América, para o seu lugar, para o seu habitat. Então, a gente tem trabalhado para isso,” completou Joana Darc.

O Resgate

O felino foi resgatado na quarta-feira (1º) por uma força-tarefa que envolveu o Batalhão de Policiamento Ambiental, a Sepet e o Laboratório de Internações de Fauna e Floresta (Laiff) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O animal foi vítima de um ataque brutal: um exame de raio-x revelou a presença de mais de 30 projéteis de chumbinho disparados contra ele. A maioria dos disparos atingiu áreas sensíveis como a cabeça e o pescoço, resultando em:

Sangramentos

Perda de dentes

Edemas nos olhos e orelhas

Apesar da gravidade dos ferimentos, a onça-pintada apresenta um quadro clínico estável e uma evolução positiva em sua recuperação.

