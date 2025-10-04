Oportunidade

Mais de 5 mil vagas e cursos inéditos como IA e Jogos Digitais. Processo seletivo é por prova!

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) alerta que as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos de nível médio e especializações técnicas seguem abertas até o dia 9 de outubro (quinta-feira). Os interessados em uma das 5.726 vagas ofertadas devem acessar o site da Comissão Permanente de Concursos (Copec) do Cetam https://www.concursoscopec.com.br e realizar a inscrição totalmente gratuita.

Nesta edição, a seleção dos candidatos será feita por meio de prova escrita de Português e Matemática do Ensino Médio, marcada para o dia 23 de novembro de 2025.

A obtenção das vagas não se baseia em ordem de chegada. Todas as inscrições serão consideradas, e a classificação para o curso desejado dependerá do desempenho na prova.

Orientações

O Cetam recomenda que os candidatos façam suas inscrições com calma, dentro do prazo, observando todas as instruções do edital.

Para mais detalhes sobre os cursos, requisitos, cronograma completo e documentos exigidos, os interessados devem consultar o edital disponível no site da Copec.

O certame traz 4.738 vagas para cursos técnicos, capital e interior, e 988 vagas para os cursos de especialização técnica em Manaus e em 26 municípios.

Além disso, também traz três cursos inéditos: técnico em Inteligência Artificial, em Programação de Jogos Digitais e em Alimentação Escolar.

Outra novidade é a volta da oferta de dois cursos que constam no portfólio do Cetam, mas desde 2017 não eram oferecidos: técnico em Edificações e em Prótese Dentária.

