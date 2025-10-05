Monitoramento

Prefeito monitora ocorrências no CCC após temporal intenso atingir diversas zonas da cidade.

O prefeito David Almeida acompanha, pessoalmente, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), o monitoramento das ocorrências causadas pela forte chuva, na manhã deste domingo (5). Com início por volta das 10h, o temporal registrou 49 milímetros de precipitação, mais que o dobro do esperado para o período, que era de 10 a 20 milímetros, provocando alagamentos, transbordamentos de bueiros e igarapés, queda de árvores e desabamentos em diferentes regiões da cidade.

“Estamos aqui, no CCC, para informar que esta chuva gerou ocorrências de prioridade um e três. O caso mais grave ocorreu no bairro Zumbi, onde uma casa desabou. Também registramos queda de árvore no bairro Eldorado e transbordamentos próximos à Magalhães Barata, entre os bairros São Lázaro e Crespo”, detalhou o prefeito.

Segundo os registros meteorológicos, a zona Sul da cidade, medida pela torre do bairro Santa Luzia, foi a área mais afetada pelo volume de chuva, enquanto o bairro São Lázaro concentrou os maiores impactos de alagamento e transbordamento.

Ação integrada

A Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), mantém equipes integradas em prontidão nas ruas para atender a população, minimizar os impactos e garantir a segurança da cidade. Até o momento, quatro ocorrências já foram registradas e as equipes continuam trabalhando para solucionar problemas de alagamentos, transbordamentos e desabamentos.

As chamadas de ocorrências durante a chuva foram dois desabamentos (zonas Sul e Leste); um risco de desabar na zona Sul e uma erosão na zona Centro-Oeste.

“Estamos atuando em tempo real para dar respostas rápidas à população e reduzir os efeitos da chuva em toda a cidade. A prioridade é atender os casos mais críticos e garantir a segurança de todos”, reforçou David Almeida.

A Prefeitura de Manaus recomenda que os moradores das áreas de risco mantenham atenção, evitem locais alagados e acionem imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 em caso de emergências.

