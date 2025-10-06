Vitrine

Evento será uma das maiores feiras já realizadas para apresentar a força do modelo ZFM

Nesta segunda-feira (06) aconteceu o lançamento oficial da ExpoPIM 4.0 2026, uma iniciativa da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em parceria com o Instituto Somar Amazônia. O evento teve a presença de representantes da A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e está programado para ocorrer em março de 2026 e será uma das maiores feiras já realizadas para apresentar a força do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) ao Brasil e ao mundo.

Com o tema “A nova indústria do Brasil”, a ExpoPIM 4.0 reunirá empresas, investidores, instituições de ensino, centros de pesquisa e desenvolvimento, além de órgãos públicos, em um grande encontro de negócios voltado para o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM). A proposta é evidenciar o modelo como uma das melhores alternativas para instalação fabril no país, especialmente diante das novas oportunidades criadas com a reforma tributária.

Durante o lançamento, representando o governador Wilson Lima, o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, destacou a importância estratégica da feira para projetar a imagem da Zona Franca no cenário nacional e internacional.

“A ExpoPIM 4.0 tem esse objetivo, mostrar o que somos, e nós temos que mostrar o que somos para o Brasil e o mundo. Não podemos ser tímidos, nós somos muito grandes para sermos desconhecidos. Nós temos que impor pela grandiosidade do modelo Zona Franca de Manaus, e a partir de 2032 só ele poderá conceder incentivos. Portanto, isso compensa qualquer desvantagem locacional”, afirmou.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, enfatizou que a feira será a mais abrangente já realizada nos 58 anos da instituição, com a presença de todos os elos da cadeia produtiva do PIM.

“Nós queremos que esta seja a maior e mais completa exposição do Polo Industrial de Manaus durante todos esses 58 anos de existência da Suframa. Estarão presentes todas as empresas do Polo, os portos, aeroportos, bancos que financiam a indústria, instituições de ensino e pesquisa, além das secretarias e órgãos governamentais”, explicou.

O superintendente destacou ainda que o evento será intensamente divulgado no Brasil e no exterior ao longo dos próximos seis meses, atraindo investidores interessados em conhecer de perto a infraestrutura, a capacidade logística e a pujança tecnológica da indústria instalada em Manaus.

(*) Com informações da assessoria