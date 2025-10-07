Convocação

Convocação rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas lembrando a trajetória do jovem

A seleção argentina divulgou na última sexta-feira (3) a lista de convocados para os amistosos que serão disputados nos Estados Unidos, incluindo o atacante Lautaro Rivero, de 21 anos, atualmente jogador do River Plate.

A convocação rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas lembrando a trajetória do jovem, que vendia doces nas ruas antes de se tornar jogador profissional.

Rivero nasceu e foi criado em Moreno, na província de Buenos Aires, e começou a jogar futebol em um clube local próximo de casa, o Los Halcones. No final de 2023, atuando no River Plate Reservas, ele vendia alfajores, doce típico argentino, para ajudar a sustentar a família e continuar treinando. Vindo de uma família humilde, Rivero afirmava que seu maior sonho era proporcionar aos pais e aos cinco irmãos tudo o que merecem, além de se destacar no futebol.

Em 2024, enquanto jogava pelo Central Córdoba, Rivero teve papel fundamental na Copa da Argentina, ajudando a equipe a se classificar para a Libertadores após mais de um século afastada da competição.

Retornando ao River Plate como titular da equipe principal, o jovem continua chamando atenção e agora se prepara para defender a seleção argentina nos amistosos de outubro contra Venezuela e Porto Rico.

O perfil oficial da seleção publicou a lista de convocados:

“#SeleçãoPrincipal Lista de convocados por Lionel Scaloni para os amistosos que serão disputados nos Estados Unidos”.

Entre os comentários, fãs celebraram a convocação:

“Que bom Rivero, você merece!”, escreveu um dos usuários mais curtidos.

Os primeiros jogos de Lautaro na seleção argentina estão marcados para os dias 10 e 13 de outubro.

(*) Com informações do R7

