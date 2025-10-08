CBMAM

Homem de 55 anos desapareceu no sábado (3) e foi encontrado debilitado, com ferimentos, por bombeiros e cão farejador na zona rural.

Um ribeirinho de 55 anos foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na tarde de terça-feira (7/10), após passar quatro dias desaparecido em uma área de mata na Comunidade Canoas, zona rural de Presidente Figueiredo.

Ele foi encontrado por volta das 12h10, em um igarapé, visivelmente debilitado e com ferimentos causados pela vegetação. O homem recebeu atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, foi levado ao Hospital Eraldo Neves, no município.

As buscas começaram na segunda-feira (6/10), após o desaparecimento ser registrado no sábado (3/10). A operação contou com cinco militares do CBMAM, um cão farejador do Grupamento de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (GBRESC) e seis agentes da Defesa Civil Municipal.

