Kevin Ramírez e Henrique Almeida marcaram os gols da vitória alvinegra pela Série B.

O Amazonas FC conquistou uma vitória emocionante por 2 a 1 sobre o Criciúma, nesta terça-feira (7), em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da Onça-pintada foram marcados por Kevin Ramírez e Henrique Almeida, enquanto Jean Carlos fez o único gol do time catarinense.

A partida começou equilibrada, com poucas chances claras para ambos os lados. Já nos acréscimos da primeira etapa, Jean Carlos aproveitou passe preciso de Filipinho e abriu o placar para o Criciúma, levando a equipe ao intervalo com vantagem.

Mais agressivo na volta do intervalo, o Amazonas pressionou o adversário e buscou o empate. Aos 12 minutos, Kevin Ramírez recebeu ótimo passe de Diego Torres e finalizou com categoria para deixar tudo igual no Estádio Carlos Zamith.

O Aurinegro manteve o ímpeto ofensivo e criou boas oportunidades. Aos 41 minutos, Rafael Tavares encontrou Henrique Almeida livre na área, que virou o jogo e garantiu a vitória diante da torcida aurinegra, que compareceu em bom número à Toca da Onça.

Artilheiro do Amazonas na Série B, o atacante uruguaio Kevin Ramírez chegou ao seu 10º gol na competição e celebrou o resultado.

“Muito feliz pela vitória, acredito que isso é o mais importante. Outro gol para seguir ajudando a equipe, mas fico muito satisfeito com a atitude que tivemos para reverter o resultado”, afirmou o jogador.

Com o triunfo, o Amazonas chega a 31 pontos e ocupa a 19ª colocação na tabela da Série B. O próximo compromisso da equipe comandada por Márcio Zanardi será contra o Vila Nova, no domingo (12), às 17h30 (horário de Manaus), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).

