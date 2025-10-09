Transtornos

Aeronaves precisaram alternar para outros aeroportos em razão do mau tempo na capital amazonense

Dez voos foram desviados para outros aeroportos devido à forte neblina que atingiu Manaus na madrugada desta quinta-feira (9), informou o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Entre os voos afetados estavam rotas como Campinas x Manaus, Miami x Manaus, Guarulhos x Manaus e Recife x Manaus. As aeronaves precisaram alternar para outros aeroportos em razão do mau tempo na capital amazonense.

Nas primeiras horas da manhã, ainda era possível ver a neblina cobrindo parte de diferentes zonas da cidade. Ontem (8), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia previsto a formação de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Manaus, na Região Metropolitana e no Baixo Amazonas até o fim do dia.

