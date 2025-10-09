Investigação

Após a prisão, a equipe policial iniciou buscas para localizar o corpo do bebê

Uma jovem de 18 anos foi presa por assassinar o próprio filho recém-nascido e ocultar o corpo em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu na terça-feira (7) por policiais civis da 34ª DP (Bangu), após a unidade hospitalar informar a chegada de uma paciente com sinais de parto recente, mas sem o bebê.

As investigações apontaram que a jovem escondeu a gestação da família e deu à luz sozinha no banheiro de sua residência, durante a madrugada de domingo (6). O bebê nasceu com vida, mas não recebeu socorro e morreu em seguida. De acordo com a polícia, a jovem enrolou o recém-nascido e a placenta em tecidos e sacolas plásticas e descartou o corpo na lixeira do condomínio.

Durante as apurações, os agentes ouviram parentes e testemunhas, analisaram imagens de câmeras de segurança e mensagens do celular da suspeita. Segundo a polícia, foi possível concluir que a jovem planejava abortar a criança ou entregá-la a terceiros, tendo inclusive buscado medicamentos abortivos pela internet e por contatos pessoais.

Exames médicos e perícias confirmaram o parto recente, compatível com o período relatado. A jovem foi autuada em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.

Após a prisão, a equipe policial iniciou buscas para tentar localizar o corpo do bebê, que pode ter sido levado pela coleta de lixo do condomínio. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias da morte e da ocultação do corpo.

