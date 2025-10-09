Assistência Social

Beneficiários do programa agora têm mais um canal telefônico para esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o auxílio.

O Auxílio Estadual passa a contar com mais um número de telefone para contato. Agora, os beneficiários podem obter informações e tirar dúvidas sobre o programa pelo número (92) 99478-9700. A mudança busca agilizar e facilitar o atendimento ao público, oferecendo mais acessibilidade às famílias atendidas.

O telefone (92) 99498-8586 continua em funcionamento e pode ser utilizado normalmente pelos usuários que precisam de orientações sobre o benefício.

Administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas), o Auxílio Estadual é o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, beneficiando 300 mil famílias em todo o estado, com o pagamento mensal de R$ 150.

De acordo com a secretária da Seas, Kely Patrícia, a ampliação do canal de atendimento garante mais eficiência e segurança na comunicação com os beneficiários.

“Qualquer mudança é comunicada por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. Com esse novo número disponível, os beneficiários receberão orientações e informações pertinentes ao auxílio, sem o risco de caírem em notícias falsas e golpes, de forma otimizada”, disse.

A secretária também reforçou que todas as atualizações sobre o Auxílio Estadual são divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da Seas, evitando a disseminação de fake news.

O novo telefone funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com técnicos preparados para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre o benefício.

O atendimento presencial continua sendo realizado na sede da Seas, também em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

