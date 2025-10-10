Na Operação Criança Segura, realizada pelo Ipem-AM entre 1º de setembro e 10 de outubro, foram apreendidos mais de 3 mil brinquedos irregulares. A campanha fiscaliza produtos infantis comercializados e coíbe a venda de itens irregulares, garantindo maior segurança para os consumidores, especialmente com a proximidade do Dia das Crianças. Ao todo, 62 estabelecimentos foram fiscalizados nas zonas Norte, Leste, Centro da capital e região metropolitana.
“O nosso trabalho é técnico, mas também social. Cada brinquedo irregular que deixamos de chegar às mãos de uma criança significa um acidente a menos”, disse o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho.
Renato Marinho reforçou a importância de os pais e responsáveis verificarem o selo do Inmetro antes de adquirir qualquer produto infantil.
A operação é coordenada nacionalmente pelo Inmetro e executada localmente pelo Ipem-AM, unindo fiscalização e conscientização para um mercado mais seguro e produtos de qualidade para a população.
Principais irregularidades encontradas
Durante a operação, mais de 6 mil produtos infantis foram verificados, incluindo brinquedos, carrinhos de bebê, berços e bicicletas. Os itens apreendidos apresentavam irregularidades como:
- Ausência do selo de conformidade do Inmetro na embalagem;
- Informações incompletas sobre faixa etária ou dados do fabricante.
“O selo garante que o item passou por testes de segurança e atende às normas técnicas. Sem ele, o consumidor não sabe se o produto é seguro para a criança”, explicou o chefe de fiscalização, Adriano Cardoso.
Mais de 60 estabelecimentos foram fiscalizados na capital e região metropolitana. A atividade seguirá durante todo o ano.
Os responsáveis pelos estabelecimentos com irregularidades têm dez dias para apresentar defesa junto ao Ipem-AM. As multas variam de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão.
Contato para denúncias
A população pode denunciar produtos irregulares pelo 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo Fale Conosco no site www.ipem.am.gov.br.
Balanço da Operação Criança Segura
- 62 estabelecimentos visitados nas zonas Norte, Leste, Centro e região metropolitana;
- 6.070 produtos infantis verificados, incluindo brinquedos, carrinhos, berços e bicicletas;
- 3.090 brinquedos irregulares apreendidos.
Leia mais:
Aranhas caranguejeiras são apreendidas em bagagem de brinquedos