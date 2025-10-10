Na quinta-feira (09), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou a Operação Brinquedo. A ação ocorreu em conjunto com o 1º, 3º e 7º DIPs e com o Procon Manaus, com foco em lojas de brinquedos no bairro Centro, zona sul de Manaus.
Durante a operação, foram instauradas quatro investigações contra estabelecimentos que comercializavam produtos infantis sem o selo do Inmetro e com indícios de falsificação de marcas.
“A operação foi deflagrada a partir de uma representação criminal das empresas detentoras dos direitos das marcas, que indicaram os estabelecimentos e produtos irregulares”, explicou o delegado Marcelo Martins.
Os brinquedos apreendidos são impróprios para consumo infantil, oferecendo diversos riscos à saúde e segurança das crianças.
Com o apoio do Procon Manaus, os produtos foram recolhidos e submetidos à perícia no 24º DIP. Os representantes legais dos estabelecimentos foram ouvidos, mas nenhuma prisão foi realizada.
“Ressaltamos que tais ações não partem de iniciativa própria da Polícia Civil, mas de demandas encaminhadas por advogados das empresas detentoras das marcas, acompanhadas de indícios probatórios, o que gera a obrigação legal da instituição em apurar possíveis ilícitos penais”, destacou Martins.
