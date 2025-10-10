Fiscalização

Polícia Civil e Procon fiscalizam estabelecimentos que vendiam brinquedos sem selo do Inmetro e com indícios de falsificação

Na quinta-feira (09), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou a Operação Brinquedo. A ação ocorreu em conjunto com o 1º, 3º e 7º DIPs e com o Procon Manaus, com foco em lojas de brinquedos no bairro Centro, zona sul de Manaus.

Durante a operação, foram instauradas quatro investigações contra estabelecimentos que comercializavam produtos infantis sem o selo do Inmetro e com indícios de falsificação de marcas.

“A operação foi deflagrada a partir de uma representação criminal das empresas detentoras dos direitos das marcas, que indicaram os estabelecimentos e produtos irregulares”, explicou o delegado Marcelo Martins.

Os brinquedos apreendidos são impróprios para consumo infantil, oferecendo diversos riscos à saúde e segurança das crianças.

Com o apoio do Procon Manaus, os produtos foram recolhidos e submetidos à perícia no 24º DIP. Os representantes legais dos estabelecimentos foram ouvidos, mas nenhuma prisão foi realizada.