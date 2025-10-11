A atriz Diane Keaton, vencedora do Oscar e conhecida por seu estilo único e atuações marcantes em filmes como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Annie Hall), morreu aos 79 anos. A revista People divulgou a informação neste sábado (11), citando um porta-voz da família.
O New York Times confirmou a morte com Dori Rath, produtora de filmes recentes da atriz, mas não revelou a causa nem o local.
O site TMZ informou que os bombeiros de Los Angeles atenderam uma chamada de emergência na casa de Keaton na manhã de sábado, e uma ambulância levou uma pessoa ao hospital.
Ao longo da carreira, Keaton atuou em mais de 60 filmes, incluindo a trilogia O Poderoso Chefão, O Clube das Desquitadas e Alguém Tem Que Ceder. Ela também dirigiu, escreveu, produziu, fotografou e restaurou casas históricas na Califórnia — outra de suas grandes paixões.
A atriz ficou conhecida por seu estilo andrógino, chapéus de marca registrada e suéteres de gola alta, que marcaram sua presença tanto nas telas quanto fora delas.
Carreira e legado
Diane Keaton se destacou em Hollywood a partir da década de 1970. Seu papel em Annie Hall, dirigido por Woody Allen, rendeu-lhe o Oscar de Melhor Atriz e consolidou sua imagem como uma das intérpretes mais carismáticas de sua geração. O filme, vagamente inspirado no relacionamento dos dois, virou um clássico do cinema.
Em À Procura de Mr. Goodbar, ela surpreendeu ao viver uma professora que levava uma vida dupla. A atuação a levou à capa da revista Time, e a crítica a comparou a Katharine Hepburn.
Keaton também recebeu indicações ao Oscar pelos filmes Reds (1981), As Filhas de Marvin (1996) e Alguém Tem Que Ceder (2003). Trabalhou com nomes como Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Francis Ford Coppola e Al Pacino — com quem viveu um romance fora das telas.Vida pessoal
Nascida Diane Hall em Los Angeles, em 5 de janeiro de 1946, a atriz adotou o sobrenome de solteira da mãe para evitar confusão com outra atriz registrada com o mesmo nome. Filha de um engenheiro civil e uma dona de casa, ela cresceu no subúrbio de Santa Ana.
Depois de estudar teatro em Nova York, conseguiu seu primeiro papel de destaque no musical Hair. Mas foi ao ser escalada por Woody Allen na peça Play It Again, Sam que sua trajetória mudou de rumo — ali começou uma parceria profissional e pessoal duradoura.
Keaton nunca se casou. Em entrevistas, admitiu que sentia medo de se comprometer e se envolvia com homens talentosos e intensos, como Allen, Beatty e Pacino. Mais tarde, na casa dos 50 anos, adotou dois filhos, Dexter e Duke, e afirmou que a maternidade deu novo sentido à sua vida.
Homenagens
Em 2017, Woody Allen homenageou Keaton ao entregá-la o prêmio American Film Institute Life Achievement Award. “No minuto em que a conheci, ela foi uma grande inspiração para mim. Muito do que realizei na vida devo a ela”, declarou.
A atriz Bette Midler, com quem contracenou em O Clube das Desquitadas, lamentou a perda nas redes sociais. “Brilhante, linda e extraordinária”, escreveu.
Além de sua carreira no cinema, Keaton escreveu dois livros de memórias — Then Again (2011) e Let’s Just Say It Wasn’t Pretty (2014). No primeiro, revelou que enfrentou um transtorno alimentar na juventude. No segundo, refletiu sobre envelhecimento e beleza.
Diane Keaton deixa um legado de talento, autenticidade e elegância pouco convencional — um símbolo de originalidade em Hollywood.
