CIF

Ação da Central Integrada de Fiscalização autuou locais por vender bebidas de origem duvidosa e exibir medicamentos como tadalafila em prateleiras.

A presença de adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e a exposição irregular de medicamentos, entre eles estimulantes sexuais como tadalafila, foram algumas das irregularidades identificadas pela Central Integrada de Fiscalização (CIF) entre a noite de sexta-feira (10) e a madrugada deste sábado (11), em Manaus.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a operação teve como foco adegas, bares e similares das zonas sul e oeste da cidade. Ao todo, 12 locais foram vistoriados por equipes dos órgãos de segurança, vigilância sanitária, assistência social e proteção à criança e ao adolescente. Três estabelecimentos foram autuados.

Um dos casos mais graves foi registrado em uma choperia no bairro Petrópolis, zona sul, onde fiscais da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) encontraram bebidas de origem não comprovada e medicamentos como estimulantes sexuais e antibióticos expostos em prateleiras, o que é proibido por lei. O local foi autuado.

Na zona oeste, em uma adega localizada no bairro Compensa, equipes flagraram adolescentes de 15 e 16 anos ingerindo bebidas alcoólicas. O responsável pelo estabelecimento foi autuado pelo Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI) e também pela Visa Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Guevara, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), a ação busca coibir práticas ilegais e alertar a população para o consumo consciente.

“As pessoas precisam ter cautela com os fornecedores de bebidas destiladas. Estamos intensificando as fiscalizações para coibir a venda de produtos adulterados, mas o cidadão também deve verificar a procedência das bebidas e evitar locais suspeitos”, afirmou.

Entre outras irregularidades, as equipes também encontraram estabelecimentos sem alvará de funcionamento e sem licença sanitária.

A CIF contou com a participação de 11 órgãos, entre eles SSP-AM, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Visa Manaus, JIJI, Sejusc, Seas, Seai, IMMU, Semseg e Amazonas Energia.

Leia mais

Fiscalização da CIF autua adega e casa de festas por irregularidades em Manaus