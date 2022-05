Homem que matou a própria companheira é preso no Amazonas

Benjamin Constant (AM) – Oscar Salomão Angarita Manoel, de 42 anos, foi preso pelo crime de feminicídio praticado contra sua companheira, uma mulher que tinha 39 anos. O fato ocorreu na última quinta-feira (5), na comunidade indígena Nova Canaã, zona rural do município de Bejamin Constant (distante a 1.119 quilômetros de Manaus), interior do Amazonas.

Conforme o investigador de polícia Sidney Silva, gestor da 51ª DIP, na ocasião do crime, a vítima estava na sala de sua residência, momento em que o indivíduo chegou ao local sob efeito de bebidas alcoólicas, e começou a agredi-la fisicamente, resultando em seu óbito.

“Iniciamos as diligências em torno do fato e com o apoio da PMAM e GCM, nos deslocamos até comunidade indígena Nova Canaã, que fica a cerca de 1h da sede do município, e conseguimos efetuar a prisão do infrator”, destacou o gestor.

O indivíduo foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por feminicídio. Nesta segunda-feira (9), a prisão preventiva dele foi decretada pela juíza Luziana Teles Feitosa Anacleto, da Vara da Comarca de Benjamin Constant. Ele permanecerá custodiado na carceragem da 51ª DIP, à disposição da Justiça.

