Projeto

Evento da Aleam promove atividades esportivas e recreativas em comemoração ao Dia das Crianças.

Mais de 2 mil crianças participaram das edições da Rua do Esporte, promovida pela Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), durante o fim de semana, em comemoração ao Dia das Crianças (12 de outubro).

O evento, conhecido como a “rua de lazer”, já se consolidou na programação de várias comunidades, atendendo a pedidos frequentes de moradores da capital e do interior.

“Por meio da Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais, que presidimos na Aleam, levamos diversão, saúde e lazer às comunidades, com atividades esportivas, brincadeiras e momentos inesquecíveis para a criançada”, destacou o deputado João Luiz (Republicanos), presidente da Comissão de Esporte da Aleam.

Brincadeiras tradicionais e incentivo ao esporte

Nesta edição especial do Dia das Crianças, o foco foi resgatar brincadeiras tradicionais e incentivar o esporte como alternativa saudável de lazer, estimulando as crianças a trocarem os smartphones por atividades físicas.

“O deputado tem sido um parceiro no incentivo ao esporte no nosso bairro. Ele proporciona muitas ações como esta, que ajudam a motivar as crianças a trocarem os celulares pelo esporte e isso não tem preço”, afirmou o comerciante Ivanildo Silva.

Locais das edições

As edições da Rua do Esporte ocorreram em diferentes bairros de Manaus:

Escola Estadual Socorro Pacheco Braga , rua Maicuru, conjunto habitacional Viver Melhor 2, bairro Lago Azul (Zona Norte)

, rua Maicuru, conjunto habitacional Viver Melhor 2, bairro Lago Azul (Zona Norte) Rua Rufino de Elizalde , bairro Novo Israel (Zona Norte)

, bairro Novo Israel (Zona Norte) Rua Bom Jesus, bairro Mauazinho (Zona Leste)

Programação e atividades

O evento ofereceu atividades esportivas e recreativas gratuitas, incluindo:

Vôlei

Futebol de travinha e futebol de sabão

Zumba e queimada

Espaço kids com pula-pula

Atendimento fisioterapêutico voltado a adultos e idosos