Mais de 2 mil crianças participaram das edições da Rua do Esporte, promovida pela Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), durante o fim de semana, em comemoração ao Dia das Crianças (12 de outubro).
O evento, conhecido como a “rua de lazer”, já se consolidou na programação de várias comunidades, atendendo a pedidos frequentes de moradores da capital e do interior.
“Por meio da Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais, que presidimos na Aleam, levamos diversão, saúde e lazer às comunidades, com atividades esportivas, brincadeiras e momentos inesquecíveis para a criançada”, destacou o deputado João Luiz (Republicanos), presidente da Comissão de Esporte da Aleam.
Brincadeiras tradicionais e incentivo ao esporte
Nesta edição especial do Dia das Crianças, o foco foi resgatar brincadeiras tradicionais e incentivar o esporte como alternativa saudável de lazer, estimulando as crianças a trocarem os smartphones por atividades físicas.
“O deputado tem sido um parceiro no incentivo ao esporte no nosso bairro. Ele proporciona muitas ações como esta, que ajudam a motivar as crianças a trocarem os celulares pelo esporte e isso não tem preço”, afirmou o comerciante Ivanildo Silva.
Locais das edições
As edições da Rua do Esporte ocorreram em diferentes bairros de Manaus:
- Escola Estadual Socorro Pacheco Braga, rua Maicuru, conjunto habitacional Viver Melhor 2, bairro Lago Azul (Zona Norte)
- Rua Rufino de Elizalde, bairro Novo Israel (Zona Norte)
- Rua Bom Jesus, bairro Mauazinho (Zona Leste)
Programação e atividades
O evento ofereceu atividades esportivas e recreativas gratuitas, incluindo:
- Vôlei
- Futebol de travinha e futebol de sabão
- Zumba e queimada
- Espaço kids com pula-pula
- Atendimento fisioterapêutico voltado a adultos e idosos
“Todas as ações da Comissão de Esporte da Aleam têm como foco conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos do uso excessivo de telas e apresentar o esporte como uma alternativa saudável e divertida de lazer”, reforçou o deputado João Luiz.