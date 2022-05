Homem que matou mulher por roubo de drogas é procurado no Amazonas

São Sebastião do Uatumã (AM) – Um homem identificado como Patrick Nélio Picanço de Oliveira está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Sebastião do Uatumã, por envolvido no homicídio e ocultação de cadáver de Adileide Batista da Silva, que tinha 30 anos.

O crime ocorreu no dia 22 de abril deste ano, naquele município. De acordo com policiais civis lotados na 44ª DIP, a motivação do crime seria, supostamente, pelo fato da vítima ter roubado cerca de 40 gramas de droga de Patrick, que está procurado no Amazonas.

“Ao descobrir que Adelaide tinha roubado o entorpecente, Patrick decidiu armar uma emboscada para a mulher, juntamente com os outros quatro indivíduos”, informou a equipe policial do município.

Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca da localização de Patrick, deve entrar em contato pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.

Procurado por envolvimento na morte de criança

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de John Lenon Menezes Maia, de 31 anos, que está sendo procurado pelo envolvimento no homicídio de Lorena Ferreira Rodrigues, que tinha apenas 2 anos de idade.

O corpo da criança foi encontrado no dia 28 de março deste ano, em uma área inadequada, no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

